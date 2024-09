Terceira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas incinera 300 kg de drogas apreendidas

A Polícia Civil de Três Lagoas incinerou cerca de 300 kg de drogas apreendidas em operações contra o tráfico na região, na manhã de quinta-feira (12). O procedimento teve a participação de representantes do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e da Perícia Criminal, assegurando a transparência e o cumprimento da legislação vigente.

A queima dos entorpecentes ocorreu em uma área controlada, seguindo normas de segurança e ambientais. A Vigilância Sanitária monitorou o processo, enquanto a Perícia Criminal confirmou que as substâncias incineradas correspondiam às apreensões documentadas. O Ministério Público fiscalizou o cumprimento das formalidades legais.

Continue Lendo...

A ação reforça o avanço das autoridades no combate ao tráfico de drogas e destaca o compromisso com a segurança pública. As operações serão intensificadas e a cooperação entre as forças de segurança será fortalecida para combater o crime organizado de maneira mais eficaz.