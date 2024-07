3ªDP captura foragido de SP, condenado há 27 anos de cadeia por mais de 11 crimes

Um homem de 32 anos, condenado há 27 anos de cadeira por 11 crimes de roubo, sequestros e cárcere privado no interior paulista, foi recapturado nesta quinta-feira (18), por policiais civis da 2ª Delegacia, no bairro Vila Verde, sul de Três Lagoas (MS).

Após informações do Núcleo Regional de Investigações (NRI), que um foragido do sistema penal do estado de São Paulo, poderia estar se escondendo em Três Lagoas (MS), foi montado uma equipe para averiguar as informações e constataram a veracidade das informações, localizando o suspeito em uma residência no bairro Vila Verde.

O foragido recebeu voz de prisão e foi apresentado ao poder judiciário, onde ficou à disposição do poder judiciário paulista. Em nota a Polícia Civil informou, que o foragido é considerado de alta periculosidade e após diversos crimes de roubos, assaltos, sequestros e cárcere privado, acabou preso e condenado há mais de 27 anos de prisão pela justiça do estado de São Paulo, mas durante o cumprimento da pena, teria conseguido fugir de um presidio do interior paulista.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso também tem condenação por crimes praticados em Mato Grosso do Sul e um inquérito investigativo será aberto, para averiguar se o foragido teria cometido crimes durante o período que permaneceu em Três Lagoas (MS).