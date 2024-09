'A Casa dos Sonhos' terá novos sorteios até outubro

A promoção ‘A Casa dos Sonhos’ enfim chegou à reta final. Foram oito gincanas que definiram os finalistas que concorrerão, em novembro, a uma casa novinha e mobiliada, que será sorteada pelo Grupo RCN, que resolveu dar uma ‘colher de chá’ para aqueles que não tiveram tanta sorte. A novidade é que, a partir desta semana, toda sexta-feira, no programa TVC Agora, serão realizados novos sorteios. Cinco pessoas serão sorteadas e já estarão na grande final.

Os sorteios começaram no dia 20 de setembro e vão até 25 de outubro. Então, toda sexta-feira, haverá a oportunidade de concorrer a uma casa mobiliada, com energia fotovoltaica e internet gratuita por um ano.

Continue Lendo...

Para participar, basta comprar nas lojas participantes, preencher o formulário por meio do QR Code disponível no ato do pagamento e torcer. Para o dia 3 de novembro, uma grande festa está sendo preparada, com shows de artistas regionais, praça de alimentação, área para crianças, enfim, uma mega produção para todos os três-lagoenses.

Ainda dá tempo de participar da promoção. As lojas parceiras estão identificadas com a logo oficial da campanha, e os sorteios serão realizados todas as sextas-feiras durante o programa TVC Agora canal 13, com cinco novos sorteados indo direto para a final.