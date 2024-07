Abertas 30 vagas para curso de viveirista em Ribas do Rio Pardo

A Suzano e o Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), estão oferecendo um curso que irá qualificar 30 pessoas para atuarem como viveiristas em Ribas do Rio Pardo (MS). A iniciativa conjunta, que integra o Programa MS Qualifica, está alinhada ao compromisso da empresa em colaborar com o desenvolvimento sustentável da região por meio da geração de trabalho e renda e valorização da mão de obra local.

As 30 vagas estão abertas a todas as pessoas interessadas, com destaque na disponibilização de vagas para mulheres e PcD (pessoas com deficiência). Para participar do processo seletivo, interessados e interessadas devem ser maiores de 18 anos, ter ensino fundamental incompleto e podem entrar em contato pelos telefones 0800 7070 745 ou WhatsApp (67) 99263-900, até o dia 19/07.

Visando tornar o processo seletivo mais acessível e inclusivo para todos os públicos, a Suzano e seus parceiros estão oferecendo a possibilidade de as pessoas também fazerem as inscrições presencialmente. O mutirão para inscrições ocorre neste sábado (13), das 8h às 11h30, na Casa do Trabalhador de Ribas do Rio Pardo, localizada na rua Cornélia Anconi Bunazar, 1638, bairro Jardim Vista Alegre. Para participar, as pessoas interessadas precisam ir ao local no horário previsto portando documento de identificação.

O curso será ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MS), terá 100 horas/aula e se estende ao longo de cinco semanas, com início das atividades previsto para o dia 22/07. Após a formação, os novos profissionais serão certificados e estarão aptos a participarem dos processos seletivos da Suzano, assim como de outras empresas do setor da região.

De acordo com Rodrigo Zagonel, diretor de Operações Florestais da Suzano, o profissional viveirista é responsável pela produção e manejo em viveiros de mudas, profissão altamente demandada pelo mercado no Mato Grosso do Sul. A iniciativa visa proporcionar melhores oportunidades trabalho a moradores(as) de Ribas do Rio Pardo, tornando mais acessível o ingresso na carreira florestal da empresa.

Os processos seletivos da Suzano estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). Nela, candidatos(as) encontrarão, além das oportunidades abertas por região e estado, todos os benefícios oferecidos pela empresa.

A Suzano reforça que todos os processos seletivos são gratuitos, sem a cobrança de qualquer valor para garantir a participação, e que as vagas oficiais estão abertas a todas as pessoas interessadas. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

Viveiro de mudas

Com capacidade para produzir 35 milhões de mudas de eucalipto, o Viveiro de Mudas da nova fábrica em Ribas do Rio Pardo será um dos mais modernos e sustentáveis da companhia, ocupando uma área de cerca de 21 hectares e terá área construída de 111 mil metros quadrados. A conclusão total das obras está prevista para o início do segundo semestre deste ano.

*Informações da assessoria da Suzano.