Abertas inscrições gratuitas para oficina de férias "Raízes Caipira" em Três Lagoas

O Projeto Musicou, programa de educação musical em parceria com a Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), está com inscrições abertas para Oficina de Férias “Raízes Caipira”, viola caipira e canto destinada a jovens de 08 a 17 anos de idade.

Ao todo, serão 73 vagas para aulas que ocorrerão nos dias 1, 3, 8 e 10 de julho (segundas e quartas), com horários das 13h às 14h30 e das 14h30 às 16h.

Durante a oficina, os alunos terão a oportunidade de aprender canções folclóricas e clássicas da música caipira, enquanto exploram técnicas de canto e viola características do gênero. Além do aprendizado musical, a oficina promove a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado colaborativo e a valorização das tradições regionais.

Ao final do curso, os alunos realizarão uma apresentação em uma roda de cantoria e viola, exibindo as músicas aprendidas e celebrando as raízes da música caipira.

Inscrições

Os interessados devem entrar em contato com a Semec, localizada na Avenida Rosário Congro, nº 560 – Centro, telefone 67 99864-2700 para garantir a participação. O prazo para matrícula é até o fim deste mês.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas