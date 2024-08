Abertas inscrições para cursos de qualificação gratuitos na Casa do Trabalhador

Apesar das oportunidades de trabalho, da economia em expansão e da baixa taxa de desemprego em Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas, a região ainda enfrenta um grande desafio: a falta de mão de obra qualificada. Essa carência não se limita ao setor industrial de papel e celulose, mas também afeta outros setores.

Pensando nisso, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas está oferecendo vários cursos profissionalizantes gratuitos, com foco nos serviços de empresas que atuam na região e que estão enfrentando dificuldades para preencher vagas. A unidade oferece cursos voltados para essas áreas em parceria com outros municípios.

Continue Lendo...

Os cursos terão início na próxima semana. Na segunda-feira (2), começará o curso gratuito de preparo de pizza, com 20 vagas disponíveis. Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador, das 7h às 17h, para fazer a inscrição através de um link que será disponibilizado aos alunos. A idade mínima para participar é de 16 anos, e haverá certificado.

De 13 de setembro a 3 de outubro, será realizado o curso gratuito de técnicas de cutilagem e esmaltação. Além disso, serão oferecidos cursos de Marketing Pessoal, Atendimento e Recepção em Hospitalidade para camareiros, Logística, Estoques e Compras, Atendente de Mercado, Padaria, Garçom e Corte de Cabelo.

Veja mais na reportagem abaixo: