Ação rápida da Polícia Civil elucida crime e recupera objetos furtados

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil conseguiu elucidar em tempo hábil um furto ocorrido na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Santa Luzia, oeste de Três Lagoas (MS).



O furto teria ocorrido durante o período da manhã, onde duas pessoas do sexo masculino, acabaram flagrados por câmeras de segurança arrombando o portão e depois a porta de uma residência.

Depois de invadirem o local, a dupla furtou diversos objetos da residência e fugiram.

Após o registro policial e entrega de imagens que mostram com detalhes toda a ação criminosa da dupla, o SIG teria diligenciado em busca de informações dos suspeitos.



Rapidamente os investigadores conseguiram identificado a dupla, um adolescente de 17 anos, e o comparsa um adulto com 19 anos. O menor foi localizado pelos policiais civis e levado para à Delegacia de Polícia Civil, onde acompanhado da mãe, confessou ser uma das pessoas responsáveis pelo arrombamento e furto da residência a qual ambos teriam sido flagrados. Com o menor havia parte dos objetos subtraídos da vítima.



Mesmo com a identificação do segundo suspeito, os policiais questionaram sobre o comparsa e o menor teria dado o nome e local provável, onde a polícia poderia localizar o homem de 19 anos, que foi logo em seguida encontrado, e com ele recuperado os objetos furtados.



O maior de idade foi preso em flagrante por furto qualificado mediante arrombamento e por corrupção de menores, já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de furto e o caso seguirá a vara da infância e juventude.