Acesso às unidades de conservação de Três Lagoas é temporariamente proibido

Em resposta ao aumento significativo de queimadas e à baixa umidade do ar, a Prefeitura de Três Lagoas decretou a suspensão temporária do acesso público a várias unidades de conservação no município. O Decreto Nº 936, de 5 de setembro de 2024, visa prevenir incêndios e proteger o meio ambiente durante o período crítico da estação seca.

De acordo com o decreto, as áreas com acesso suspenso incluem: Parque Natural Municipal das Capivaras, Área de Proteção Ambiental da Cascalheira, Parque Natural Municipal do Pombo e Área de Proteção Ambiental do Jupiá.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) explicou que as motivações do decreto permeiam a responsabilidade do município em preservar o bem-estar da população e adotar medidas preventivas em situações emergenciais. Além disso, segue o que é exposto na Constituição Federal e na Política Nacional de Meio Ambiente e considera o aumento das queimadas em agosto, com mais de 3 mil focos registrados no estado de Mato Grosso do Sul.

Visitas científicas

Apesar da restrição, o acesso para visitas científicas será permitido, desde que previamente autorizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea). Qualquer violação ao decreto estará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/1998 e no Decreto Federal nº 6.514/2008.

Para mais informações sobre o decreto ou para solicitar autorização de acesso para fins científicos, entre em contato via WhatsApp pelo número (67) 9182-3258 ou por e-mail, através do endereço [email protected].

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas