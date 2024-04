Acidente de trânsito deixa moto entregador com ferimentos leves no Santos Dumont

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou em ferimentos leves a um moto entregador, na noite de domingo (21), na rua 15 de junho, cruzamento com a avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

No período noturno, equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Polícia Militar foram acionadas para se dirigirem ao cruzamento, onde uma moto teria colidido com um carro e parado embaixo do veículo.

Continue Lendo...

A vítima foi socorrida pelo Samu com escoriações leves pelo corpo. O pai dela compareceu ao local e acompanhou os procedimentos realizados pelos socorristas e pelas autoridades policiais.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal causada por acidente de trânsito e está sob investigação da 3ª Delegacia de Polícia Civil. A responsabilidade pela colisão ainda não foi divulgada.