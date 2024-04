No início da tarde desta segunda-feira (15), um motociclista, de 58 anos, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito, no cruzamento das ruas João Silva e Benedito Soares da Mota, no bairro Santo André, em Três Lagoas.

A colisão envolveu duas motos, sendo que o motociclista de uma delas não foi identificado e fugiu do local do acidente.

Continue Lendo...

Devido a colisão, a vítima acabou sofrendo diversas escoriações pelo corpo e foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).