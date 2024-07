Acordo entre Petrobras e uma empresa norueguesa pode destravar UFN 3

A retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), em Três Lagoas, pode ocorrer por meio de uma parceria entre a Petrobras e a Yara Brasil Fertilizantes. O acordo firmado neste mês, visa estruturar uma potencial parceria de negócios no segmento de fertilizantes, produção de produtos industriais e descarbonização da produção, em linha com o memorando de entendimentos assinado pelas partes em 29 de fevereiro de 2024.

Segundo a Petrobras, o contrato de serviço assinado é de caráter não vinculante e está alinhado à revisão das diretrizes estratégicas da companhia aprovadas no ano passado, pelas quais o investimento na produção de fertilizantes voltou a fazer parte do portfólio da Petrobras, conforme Plano Estratégico 2024-28+.

Continue Lendo...

A Yara Brasil é uma empresa controlada pela holding norueguesa Yara International ASA (“Yara Internacional”), a qual tem como maior acionista o governo norueguês, que possui cerca de 36% de participação direta na empresa, e 7% de participação indireta, por meio do Fundo de Pensão do Governo da Noruega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na próxima fase, Petrobras e Yara finalizarão em conjunto a análise sobre as potenciais sinergias entre suas operações, com foco no aumento da eficiência no mercado local de fertilizantes e produtos industriais, incluindo possíveis soluções de descarbonização.

A retomada da UFN 3 por meio de parcerias foi anunciada pelo ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em abril deste ano, quando visitou as instalações da UFN 3, acompanhado da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Na ocasião, disse que a Petrobras conversava com sete grandes grupos do ramo.

PLANOS

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reforçou o interesse da estatal em retornar ao setor de fertilizantes e petroquímica, como uma estratégia de monetização do gás natural comercializado pela companhia. A retomada da UFN3 faz parte do plano de investimento da empresa.

Magda assumiu a presidência da Petrobras em maio deste ano com o desafio de administrar pressões políticas por um protagonismo maior da estatal na busca por soluções para aumentar a oferta de gás a preços competitivos para a indústria, incluindo os fertilizantes, e a própria retomada dos investimentos nas fábricas de fertilizantes. Destravar as unidades de fertilizantes é uma encomenda do governo do presidente Lula.

PREFEITURA

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, a Petrobras solicitou a atualização da legislação referente à doação da área e dos incentivos fiscais. Esses documentos, conforme o secretário, são essenciais para a retomada das obras.

A área foi doada à Petrobras em 2010. Pelo projeto de doação, se a empresa não construísse a fábrica dentro do prazo, o terreno voltaria para o município. Em 2018, a prefeitura prorrogou o prazo para a conclusão da obra e, agora, para a retomada da fábrica terá que prorrogar novamente. O entrave para a renovação neste ano se deve a 2024 ser um ano eleitoral, que não permite doação de área nesse período, mas a prefeitura entende que não se trata de nova doação, e sim renovação.