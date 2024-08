Adolescente é apreendido suspeito de furtar 20 motos em Três Lagoas

Os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram duas motocicletas furtadas e apreenderam um adolescente de 16 anos, suspeito de ser o autor de, ao menos, 20 furtos de motocicletas. O caso ocorreu no domingo (4), em Três Lagoas.

Por volta das 10h, uma equipe foi acionada na viela Marly, no bairro Jardim Novo Aeroporto, após uma denúncia, via 190, sobre uma motoneta abandonada. Durante as investigações, os policiais localizaram o veículo em um terreno baldio, e, após verificações, constataram que a moto havia sido furtada no dia anterior, no sábado (3), enquanto estava estacionado em frente a uma residência, localizada na rua Manoel José de Lima, no bairro Jardim das Paineiras.

Mais tarde, por volta das 20h20, outra denúncia via 190 relatou um homem em atitude suspeita empurrando uma motocicleta. Os policiais localizaram o adolescente, alvo da denúncia, que tentou fugir ao perceber a aproximação, mas foi detido. O jovem confessou ter furtado o veículo, juntamente com um comparsa, e admitiu ter furtado cerca de 20 motos neste ano.

Em ambos os casos, os veículos foram entregues na Delegacia de Polícia, e o adolescente foi apresentado à autoridade policial.

*Com informações da assessoria do 2º BPM