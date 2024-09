Adolescente é assaltado após suspeito fingir pedir informações no bairro Paranapungá

Um adolescente, de 17 anos, foi assaltado à mão armada, na rua Coronel Cacildo Arantes, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, na noite de quarta-feira (4). O crime foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Segundo relato do pai do jovem, que procurou a delegacia na manhã de quinta-feira (5), o assalto ocorreu por volta das 22h, quando o jovem retornava da escola. Ele foi abordado por um homem em uma moto, que perguntou o nome da rua em um trecho mal iluminado. Ao responder, o adolescente foi ameaçado pelo criminoso, que levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo, exigindo o celular. Com medo, o garoto entregou o aparelho, e o assaltante fugiu de moto.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, e imagens de câmeras de segurança da região poderão ajudar na identificação do suspeito. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3919-1500.