Adolescente é assaltado por homens armados com faca na Lagoa Maior

Um adolescente, de 16 anos, teve o celular roubado por dois ladrões armados com facas, na noite desta quarta-feira (26), na Orla da Lagoa Maior, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, no Centro de Três Lagoas.

O pai do adolescente registrou a ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) por volta das 21h, informando que o assalto ocorreu às 19h, enquanto o filho dele passeava pela orla. Quando o jovem se aproximava do bairro Interlagos, foi abordado pelos criminosos que, armados com facas, exigiram o celular e fugiram em bicicletas após o roubo. O caso foi registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.

Minutos antes do assalto, dois carros estacionados próximos ao local foram violados na tentativa de furtar objetos, mas os criminosos não foram localizados. Este foi o terceiro roubo registrado na quarta-feira (26). Durante a madrugada, um homem, de 55 anos, relatou na Depac que uma dupla em uma moto o rendeu e, simulando estarem armados, exigiu que ele entregasse a moto dele.

No período da manhã, um casal de irmãos retornando da escola no bairro Vila Alegre foi abordado por dois homens em bicicletas que exigiram o celular da menina. Quando o irmão tentou defender a irmã e gritou por socorro, foi agredido pelos criminosos, que fugiram levando o celular da mesma.