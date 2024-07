Adolescente é roubado por sete homens na região da Lagoa Maior em Três Lagoas

Um adolescente, de 16 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), nessa quinta-feira (4), para denunciar um roubo com emprego de violência e ameaça, ocorrido na terça-feira (2), no bairro Jardim Roriz, região da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

O adolescente relatou que, por volta das 21h de terça-feira, retornava para casa em uma bicicleta elétrica pela rua José Mendes, quando foi cercado por aproximadamente sete homens, também em bicicletas. Após ser cercado pelo grupo, a vítima foi ameaçada a entregar a bicicleta elétrica sob pena de ser esfaqueada.

Ao tentar reagir ao roubo, um dos criminosos reafirmou a ameaça, dizendo que se ele reagisse levaria uma facada. Temendo pela vida, o adolescente entregou a bicicleta elétrica aos bandidos, que fugiram em direção à Lagoa Maior.

Após passar o dia de quarta-feira, a vítima foi nesta quinta-feira à Depac para registrar o boletim de ocorrência por roubo. Questionado sobre as características dos bandidos, o adolescente relatou que todos usavam capuz e, devido à baixa iluminação no local, não conseguiu ver detalhes que pudessem auxiliar as autoridades policiais na identificação dos suspeitos.