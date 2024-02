Aeroporto de Três Lagoas apresenta queda no número de embarques

O Aeroporto Regional Plínio Alarcon, em Três Lagoas, tem registrado uma queda no número de embarques nos últimos meses, atribuída principalmente à estrutura e à oferta limitada de voos.

Uma pesquisa realizada pelo Ministério dos Portos e Aeroportos revelou que, em todo o Brasil, o número de passageiros nos aeroportos aumentou em 15% no ano passado em comparação com 2022, totalizando 112 milhões de passageiros, com a maioria dos voos sendo domésticos, representando 91 milhões e um aumento de quase 12%.

Continue Lendo...

No entanto, os dados da administração do Aeroporto Municipal de Três Lagoas mostram uma realidade diferente. O aeroporto recebe cerca de 23 mil passageiros por ano, com uma redução de mais de 200 embarques anualmente. Janeiro é um dos meses com menor movimentação, com uma queda de 800 embarques, o que ocorre devido ao período de Verão, quando as aeronaves são realocadas para cidades turísticas, deixando Três Lagoas sem disponibilidade de voos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para atrair mais passageiros, a administração planeja reintroduzir um quiosque de alimentos no aeroporto e instalar sistemas de ventilação. Além disso, estão previstas expansões nas rotas, conforme o diretor do aeroporto, Flávio Thomé. Atualmente, o aeroporto é utilizado principalmente para viagens corporativas, com a maioria dos usuários sendo empresários com negócios em Três Lagoas e outras regiões.

A concorrência por voos comerciais em outras cidades pode prejudicar os investimentos no setor no município. A Azul Linhas Aéreas é a única companhia que opera no Aeroporto de Três Lagoas, oferecendo um único voo diário para Campinas, no interior de São Paulo. De lá, os passageiros podem fazer conexões para outras cidades, com as capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte.

Confira a reportagem abaixo: