Agosto começa com tempo seco e quente em Três Lagoas

O mês de agosto começa com sol forte, temperaturas em elevação e clima seco. A quinta-feira (1°) será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia será de tempo firme, com algumas variações na nebulosidade devido a influência de um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas deverão seguir em elevação, com máximas podendo chegar entre 33°C, em Três Lagoas. A mínima registrada foi de 20