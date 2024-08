Agosto Dourado: leite materno é essencial até os seis meses de vida

A campanha Agosto Dourado destaca a importância do leite materno, rico em vitaminas, minerais, carboidratos, ferro, gorduras, hormônios, enzimas, anticorpos, e essencial para a alimentação dos recém-nascidos até os seis meses de vida.

A dona de casa Camila Mendes teve a segunda filha no dia 29 de junho, a Cecília. Como mãe de segunda viagem, ela já sabe a importância da amamentação do bebê. “É muito importante principalmente pela questão do vínculo entre mim e a minha filha. Eu também fui orientada pelas enfermeiras que os nutrientes do leite são importantes para o desenvolvimento do bebê”.

Camila está sendo acompanhada pela equipe multiprofissional da maternidade do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. A gestora da unidade, Thieise Calderon, afirma que a amamentação deve ser incentivada desde o pré-natal e que o leite deve ser fornecido nas primeiras horas de vida da criança, o que é uma regra no hospital. "Precisamos estimular o bebê desde o início. Quando a paciente chega à maternidade em trabalho de parto, ou entra em trabalho de parto na maternidade, realizamos o parto e, imediatamente após, fazemos o contato pele a pele por uma hora, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Durante essa primeira hora de contato, já estimulamos o bebê a mamar o colostro. Nem todas as mães têm colostro, algumas já produzem leite materno diretamente. Embora isso varie, o processo de estímulo é crucial, seja na sala de parto ou no centro cirúrgico".

Após esse período, o leite materno ainda deve ser oferecido, mas como complemento, conforme explica Thieise. "Quando a criança chegar aos dois anos de idade e a mãe quiser parar de amamentar, não há problema, mas é importante lembrar que precisamos introduzir a alimentação para o bebê com a orientação do pediatra. Não é simplesmente começar a dar caldinho de feijão ou iogurte assim que o bebê chega aos seis meses. É fundamental consultar um pediatra antes".

Existem formas ideais de amamentação que todos os pais devem conhecer para evitar problemas. Uma posição incorreta pode fazer com que o recém-nascido engasgue, podendo até causar a morte. O método é simples e de fácil entendimento. "A maneira correta é a mãe se sentar em uma poltrona em um ângulo de 90º ou 45º, como ela se sentir mais confortável. Ela pega o bebê no colo e nós ensinamos a pega correta. Durante a amamentação, não precisa tirar o peito do bebê. Quando ele esvaziar o peito, ele mesmo vai soltar. Após o bebê terminar de mamar e soltar o peito, a mãe deve colocá-lo na posição vertical, sentada na poltrona, sem precisar se levantar, e mantê-lo nessa posição por 20 minutos. Alguns bebês não arrotam, mas é importante que ele permaneça assim por esse tempo", Thieise explica.

O Hospital Auxiliadora é referência em maternidade na região Leste do estado, registrando uma média de 150 a 180 nascimentos por mês. Entre janeiro e julho de 2024, o hospital já registrou 900 partos, sejam naturais, cirúrgicos ou de alto risco.

Em certos casos de maior gravidade, a mãe não pode amamentar a criança, seja por não produzir leite ou por oferecer risco de contaminação por doenças como o HIV. Nesses casos, a instituição adota um protocolo próprio de fórmula lactante desde o início da vida da criança. Até dezembro deste ano, o Hospital Auxiliadora planeja inaugurar o primeiro banco de leite materno da região.

