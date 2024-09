Alterar dados na CNH exige agendamento presencial no Detran em Três Lagoas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) alterou o processo para solicitar alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Agora, o pedido não poderá mais ser feito pela internet.

Anteriormente, o pedido de alteração de dados na CNH podia ser feito totalmente online, mas a nova medida alterou o procedimento. Agora, é necessário que o motorista agende atendimento presencial em uma unidade do Detran.

Segundo o Detran, houve relatos de uma pessoa que solicitou a alteração de dados, e algumas informações foram impressas incorretamente na CNH. Por isso, essa mudança foi implementada para reforçar a segurança no processo de solicitação e ajudar a evitar fraudes e erros.

O diretor de habilitação do Detran-MS, Luís Fernando Ferreira, explicou que, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) não permite que essas alterações sejam feitas de forma simples. "Para que não haja equívocos, é necessária uma autorização especial. Esse processo é realizado em um sistema específico, ao qual poucos servidores do Detran têm acesso".

Para solicitar a alteração de dados, o condutor deverá apresentar um documento de identificação com foto no momento do pedido na agência. Após isso, o Detran solicitará à Senatran a autorização especial para que o pedido seja efetivado e a alteração conste na CNH.

Veja mais na reportagem abaixo: