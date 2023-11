AMA promove encontro de adolescentes autistas em Três Lagoas

A AMA (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas) vai realizar o 2º Encontro de Adolescente Autistas nesta terça-feira (28), no Shopping de Três Lagoas. O objetivo é permitir que o autista desenvolva habilidades sociais e de relacionamento com outras pessoas.

No evento, os autistas de nível I poderão participar sem acompanhante. Já os níveis II e III haverá a necessidade dos adolescentes estarem acompanhados por pais ou responsáveis. Haverá passeio, lanche e atividades de interação e conversação, com o apoio de profissionais especializados da AMA.

Para participar do encontro, é necessário que o pré-adolescente e adolescente com espectro autista esteja cadastrado na AMA. Para quem não é cadastrado bastante entrar em contato pelo número (67) 99674-0733 ou acessar as redes sociais da associação.

