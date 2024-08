Amistoso beneficente será realizado neste sábado para ajudar criança com a Síndrome de Moyamoya

Neste sábado (10), será realizado um jogo amistoso beneficente em Três Lagoas, em prol da Ana Júlia, de quatro anos, que foi diagnosticada com a Síndrome de Moyamoya, uma doença rara que compromete o fluxo sanguíneo para o cérebro, aumentando o risco de AVC. Embora o plano de saúde do pai de Ana Júlia cubra os custos hospitalares, a cirurgia necessária é oferecida apenas no setor privado, com um custo de R$ 85 mil.

Para ajudar a custear a cirurgia, amigos e familiares estão organizando uma vaquinha solidária através da competição para arrecadar fundos e ajudar a menina. A chave PIX para os interessados em doar qualquer quantia é [email protected].

O jogo será no bairro Paranapungá, no "Campão", e contará com um amistoso entre os times Lá Quebrada e o Fiel Arena, time da torcida organizada do Corinthians. O jogo começará às 15h30, e todos que quiserem participar ou contribuir com doações serão bem-vindos.

De acordo com o organizador Bruno Henrique Souza, todos os jogadores contribuirão com doações via PIX para ajudar a arrecadar o valor necessário. Ele convida a população para participar e prestigiar o jogo.

Veja a reportagem abaixo: