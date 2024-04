André Puccinelli visita Três Lagoas para obter apoio da base

Apoio da base

O ex-governador André Puccinelli (MDB) esteve em Três Lagoas na quarta-feira (3) para um evento simbólico do partido, que filiou o vereador Davis Martinelli e outros 16 nomes para uma pré-candidatura à Câmara Municipal. A visita também teve como objetivo verificar o termômetro para uma possível candidatura de Puccinelli ao Senado em 2026.

Temores tucanos

Vereadores do PSDB temem disputa acirrada pela reeleição através do partido, que conta com grandes nomes da política três-lagoense no Legislativo, além de uma pré-candidatura ao Executivo. A divisão do fundo partidário e a equidade entre candidaturas são as maiores preocupações.