'Aninha' representará o Brasil no Mundial Universitário de vôlei de praia

Ana Carolina dos Santos, de 24 anos, foi convocada para a seleção brasileira de vôlei de praia para disputar os Jogos Mundiais Universitários, em setembro de 2024, que serão realizadas no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que a três-lagoense vai disputar um torneio internacional representando o Brasil. A atleta de Três Lagoas fará dupla com Fernanda Melo Brito de Souza, da Paraíba.

As duas terão poucos dias de treino antes de entrarem nas quadras de areia da competição. Para Aninha, como é chamada, a convocação é o resultado de muitos treinos e bons resultados nacionais. “Fiquei muito feliz com a convocação da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). A gente treina para chegar a esse nível. Agora, é dar o meu máximo, e vou em busca de conquistar a medalha de ouro para Três Lagoas e para o Brasil”, comemorou a atleta três-lagoense.

Continue Lendo...

Sobre o pouco tempo de entrosamento, a atleta pontua que as duas já fizeram parte dos treinos de base da CBV e já foram adversárias em diversas partidas do Circuito Nacional de Vôlei de Praia.

“Como já jogamos uma contra a outra, sabemos como cada uma se posiciona dentro das quadras de areia. Nós também já treinamos juntas na seleção brasileira de base. Então, esse pouco tempo de treino não será um problema para pegar ritmo”, ressaltou Ana Carolina.

Além da atleta, a técnica Ana Rita Muniz também foi convocada para compor a comissão técnica da seleção brasileira.

“Ficamos muito felizes com a convocação, não tem preço, mas agora não é hora de ficarmos deslumbradas, mas sim colocar os pés no chão e mostrar trabalho”, pontuou a técnica.

A FISU World University Championship, ou Jogos Mundiais Universitários de Praia, é promovida pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU, na sigla em inglês) e será disputada entre os dias 2 e 8 de setembro, nas praias de Botafogo e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.