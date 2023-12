Ano de 2023 termina sem resposta para a agressão de Sayuri Baez contra Tonhão

Não foi ouvida

O projeto de lei que destina repasses de R$ 1 milhão a eventos pela prefeitura foi palco de discussões na última sessão ordinária da Câmara Municipal, em 2023. A vereadora Charlene Bortoleto afirmou que alguns dos eventos beneficiados maltratam os animais e pediu ao prefeito para que tomasse as medidas cabíveis. Mas, não obteve retorno.

Base x base

Em contrapartida, o vereador Davis Martinelli alegou que entende o lado da vereadora, mas afirmou que ela não fez nenhuma denúncia formal pelos maus-tratos, e que todos os eventos patrocinados pelo Executivo passam por diversos critérios de regulamentação. A proposta foi aprovada por ampla maioria, mas contou com o voto contrário de Charlene.

Continue Lendo...

Vai dar em pizza?

O ano de 2023 pode terminar sem nenhuma resposta sobre o processo de quebra de decoro contra a vereadora Sayuri Baez, no episódio de agressão ao líder do prefeito, o vereador Antônio Empke Júnior, Tonhão, ocorrido em outubro deste ano. Diferente do clamor que houve no início, hoje nem se ouve falar sobre qual será o desfecho deste caso.

Fica a dica

A Administração Pública mostrou, nesta semana, que dá uma resposta rápida a qualquer possível escândalo que manche o nome da gestão de Angelo Guerreiro. Uma situação de um possível ato ilícito ainda a ser esclarecida, que causou insatisfação e culminou na exoneração imediata de um profissional do setor de Cultura ligado ao evento que foi cancelado.

Sem voltar atrás

O ano de 2023 encerra com boas expectativas para a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, após uma novela de ‘volta-não volta’ que já se arrasta por dez anos. Com a chegada de 2024, a Petrobras já sinaliza o fornecimento de gás mediante um novo aditivo no contrato com a Bolívia. Para quem ouvia ‘ruídos’, isso é um bom sinal. Só não dá para voltar atrás.