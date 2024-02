Após furto, comunicação entre ambulâncias do Samu é restabelecida

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou nesta quarta-feira (21), que a comunicação via rádio entre as ambulâncias voltou a funcionar normalmente, em Três Lagoas.

A comunicação ficou interrompida por horas, devido um furto de cabos na central de antena, rua Trajano dos Santos, no Santa Luiza, em Três Lagoas, na manhã de segunda-feira (19).

De acordo com a coordenadora do Samu, Annies Stevanin, servidores da Central de Regularização informaram sobre o crime. “Fomos até o pátio onde fica a torre repetidora do sinal de rádio e identificamos que fios de cobre foram furtados”, explicou.

Segundo a coordenadora, durante esse período, o serviço de atendimento do Samu não foi comprometido e o uso de celular manteve a comunicação. “A central recebe chamados via 192, então os serviços não foram comprometidos”, afirmou.

O Samu informou que o problema foi solucionado e a comunicação via rádio entre as ambulâncias foi restabelecidas na tarde de terça-feira (20).

