A Arauco está com 150 vagas abertas para operação florestal, em Mato Grosso do Sul, sendo 100 vagas para a posição de auxiliar florestal e 50 vagas para operador de equipamento florestal. O processo seletivo será nesta semana, em Aparecida do Taboado (08/04), Inocência (09/04) e Paranaíba (09/04). Na manhã desta terça-feira (2), foi realizado o processo na cidade de Selvíria.

Os candidatos devem comparecer na data, horário e local informados, portando os documentos pessoais (RG e CPF) e currículo atualizado. Também é possível enviar o currículo para a empresa de consultoria especializada pelos telefones (17) 99715-7489 ou (17) 99703-5888 e pelo e-mail vagas@grupopessoa.com.br.

Continue Lendo...

Data e local da seleção:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aparecida do Taboado: 08/04 (sexta-feira), às 09h30, na Casa do Trabalhador (Avenida Orlando M. Pereira, 2065)

Inocência: 09/04 (sábado), às 9h30, na Câmara Municipal dos Vereadores (Rua Francisco Albino, 511)

Paranaíba: 09/04 (sábado), às 14h, na Casa do Trabalhador (Shopping Center Paranaíba, 2º piso).

* Com informações da assessoria da Arauco