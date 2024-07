Assaltante conhecido como 'Imperador' é preso em flagrante no Jardim das Orquídeas

Flávio Henrique dos Santos Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (30), por assaltar um adolescente de 17 anos. A prisão ocorreu após policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil descobrirem a participação de Flávio em um roubo ocorrido horas antes na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

Conhecido pelo apelido de "Imperador", Flávio foi preso por volta das 15h na residência dele, localizada na rua dos Colibris, no bairro Jardim das Orquídeas, próximo ao bairro Guanabara. Na companhia de um comparsa em uma moto de cor vermelha, ele teria abordado o adolescente por volta das 10h, na esquina do Crase Coração de Mãe. O comparsa, armado com uma pistola, anunciou o assalto e roubou o celular da vítima.

A vítima denunciou o crime na 3ª Delegacia de Polícia Civil, e os policiais iniciaram imediatamente a investigação. Por volta das 15h, identificaram um morador do bairro São João como proprietário da moto utilizada no roubo. O dono da moto afirmou que havia alugado o veículo para Flávio.

Os policiais realizaram uma incursão à residência de Flávio, onde ele foi localizado. Confrontado sobre o roubo, ele confessou o crime e indicou onde havia escondido o celular roubado, que estava enterrado em uma praça em frente à casa dele.

Flávio Henrique dos Santos Silva, o "Imperador", foi preso em flagrante por roubo majorado com emprego de arma de fogo e grave ameaça. O comparsa não teve a identidade revelada e segue foragido. Flávio foi conduzido ao sistema prisional do estado, onde permanece à disposição da justiça.

A Polícia Civil continua as investigações e oitivas para identificar o comparsa de Flávio e verificar se a dupla cometeu outros roubos na cidade. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números de contato direto com a 3ª Delegacia de Polícia Civil: WhatsApp (67) 99991-6698 e telefone fixo (67) 3524-3224.