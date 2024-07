Atleta três-lagoense conquista duas medalhas em torneio internacional de luta de braço

O atleta três-lagoense Cássio Felipe, conquistou duas medalhas no Campeonato Sul-Americano de Luta de Braço, realizado na cidade de El Callao, no Peru, entre 4 e 6 de julho.

Cássio ficou em segundo lugar no pódio na categoria sub-23 de braço esquerdo, e em terceiro lugar, na mesma categoria, de braço direito.

Com a classificação, ele foi convocado para o campeonato mundial, que será realizado na Moldávia, no mês de agosto. No entanto, Cássio não deve participar do torneio, pois não conseguiu recursos pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS) e, também, devido a uma lesão no braço esquerdo causada durante uma das disputas no sul-americano.

Essa foi a primeira vez do atleta em um campeonato internacional, mas ele ainda tem o sonho de continuar levando o nome de Três Lagoas para o mundo. Em julho do ano que vem, Cássio deve disputar o Campeonato Pan-Americano, em Buenos Aires, na Argentina. "Eu estou pretendendo ir. Vou me preparar cada vez mais para chegar lá e, com certeza, ser campeão."

Assista ao vídeo abaixo: