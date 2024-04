Atletismo conquista medalhas no Campeonato Estadual e garante índice para o Troféu Brasil

A equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) teve uma destacada participação, no Campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo, categoria sub-20, e nos torneios sub-16 e adulto da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). A disputado ocorreu nos dias 19 e 21 de abril.

O grande destaque foi a atleta Vitória da Silva Barreto, que conquistou o ouro na prova do arremesso de peso, alcançando a marca de 12m55. Com esse resultado, a atleta garantiu vaga no prestigiado Troféu Brasil de Atletismo 2024. Além dessa conquista, Vitória também obteve sucesso na prova do lançamento do disco.

A competição, realizada pela Federação de Atletismo de MS-FAMS, contou com o apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc/MS) e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte/MS).

Outro destaque foi o título de Pablo dos Anjos Vicente, que se sagrou campeão nas provas dos 800 metros e 1.500 metros. O atleta ocupa atualmente a 3ª colocação nacional na prova dos 1.500 metros na categoria sub-20.

Confira outras conquistas dos nossos atletas:

DESTAQUES NO ESTADUAL DE ATLETISMO SUB-20

– Samantha Lima da Silva: vice-campeã nas provas de lançamento do disco e arremesso de peso

– Lyncoln dos Santos Silva: 3º colocado nos 400 metros

– Luiz Augusto Miliati dos Santos: 3º colocado na prova dos 3.000 metros

– Pedro Henrique R. da Silva Ozório: 3º colocado na prova do arremesso de peso

– João Gabriel de Farias Neres: campeão na prova do salto triplo

– Agatha Maria Lima de Oliveira: campeã na prova do salto triplo e 3ª colocada no arremesso de peso

– Vinicius Vieira de Carvalho: 6º colocado nos 1.500 metros

DESTAQUES NO TORNEIO DE ATLETISMO FAMS SUB-16

– Maria Eduarda da Silva Santos: 1ª colocada na prova do salto triplo

– Ingridi Layra: 2ª colocada na prova do salto triplo

– Júlia Rebeca Alves: 1ª colocada nos 250 metros e 1.000 metros

– Kawã Sieves Guimarães: 1º colocado nos 1.000 metros e 3º colocado na prova dos 1.000 metros

– Isabela Oliveira: 1ª colocada na prova do arremesso de peso no Torneio de Atletismo Sub-16

DESTAQUE NO TORNEIO ESTADUAL ADULTO

– Gabriel Saraiva: campeão na prova dos 400 metros e vice-campeão nos 100 e 200

