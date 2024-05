Partido MDB ainda é o maior em números de filiados em Mato Grosso do Sul

PARTIDOS

O MDB se mantém como o maior partido em número de filiados de Mato Grosso do Sul, segundo estatísticas de filiação do TSE, com 43.174 filiados. Em seguida, aparece o PSDB com 34.091 e o PT com 33.412 filiados. O PSDB, no entanto, é o partido com maior número de políticos investidos em cargos eletivos em MS. Além do governador, o PSDB tem 3 deputados federais, 6 deputados estaduais, 50 prefeitos e 247 vereadores.

DISPUTA

Em Três Lagoas, o PSDB também é o partido com maior número de vereadores na Câmara Municipal. Após a janela partidária deste ano, o PSDB passou a ter 8 parlamentares. O partido tentará eleger o maior número de vereadores nas eleições deste ano. Mas, as demais agremiações afirmam que estão preparadas para não permitir que os tucanos elejam o maior número de candidatos.

Continue Lendo...

DECLARAÇÃO

Nas rodas de conversas políticas, há quem diga que o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), ainda não declarou publicamente seu apoio a pré-candidatura de Cassiano Maia à Prefeitura de Três Lagoas. Estaria o prefeito aguardando o momento certo para isso?

INDIRETA

E por falar em prefeito, durante autorização de ordem de serviço para a pavimentação de estradas na região dos ranchos em Três Lagoas, ao enaltecer o trabalho da equipe da Secretaria de Infraestrutura, disse que espera que esses servidores possam continuar no próximo mandato.

MUDANÇA

Durante sessão nesta semana, os vereadores votaram pela nova composição da comissão permanente de Finanças e Orçamento. Agora, no lugar do vereador Davis Martinelli, integra como membro, o vereador Britão do Povão, ao lado dos vereadores Jorginho do Gás, presidente, e Tonhão, membro.