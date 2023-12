Atos de vandalismos são registrados em banheiros da Lagoa Maior

Mais um episódio de desrespeito ao patrimônio público. O banheiro da Lagoa Maior, que fica aberto para uso dos visitantes do local, foi novamente depredado e, com isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) terá de fechar devido à impossibilidade de uso do local.

Conforme a pasta, pela segunda vez em duas semanas, o sifão da pia foi furtado, e a cuba quebrada, impossibilitando o uso da torneira. A pasta abriu a Ordem de Serviço para que a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Administração (Semad) faça o reparo e, assim que isso ocorrer, o local voltará a permanecer aberto ao público.

A Semea ressalta que cenas como essa prejudicam a população como um todo, em especial aquelas que usufruem do cartão postal da cidade para prática de exercícios, passeios, momentos de lazer nos parquinhos infantis, gramados e academias ao ar livre, e reforça que o papel de preservar e fiscalizar é de todos.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas