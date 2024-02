Autorizadas obras de asfalto e reforma do terminal rodoviário

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), assinou nesta semana, ordem de serviço para a execução de diversas obras no município. Os investimentos para essas obras e para outras que serão autorizadas, somam mais de R$ 80 milhões. Segundo o prefeito, os valores previstos em investimentos em diversas áreas, vão ultrapassar os R$ 150 milhões. Ele adiantou que, até setembro, muitas obras estarão em execução na cidade.

Entre as autorizadas nesta semana, está a reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas, no valor de R$ 1,5 milhão. Segundo o prefeito, o projeto prevê a reforma de toda a estrutura, inclusive, o cercamento com grade do terminal rodoviário.

O prefeito destacou que, infelizmente, o terminal rodoviário de Três Lagoas é antigo e encontra-se em péssimas condições. A reforma conforme ele, já era para ter ocorrido, mas devido a contratempos, não foi possível. No entanto, adiantou que, em breve, as obras serão iniciadas e vai cobrar agilidade por parte da empresa contratada.

Guerreiro assinou ainda a ordem de serviço para a construção de salas de aulas na escola Elaine de Sá Costa, no valor de R$ 1,7 milhão, e também na escola General Custódio de Oliveira. Foi assinada também a ordem de serviço para a contratação de empresa para a construção de guarita e cercamento no Parque da Cascalheira.

O prefeito autorizou ainda a ordem de serviço para a execução de obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, em ruas do bairro Vila Haro (etapa I), no valor de R$ 7 milhões.

Também foi assinada a ordem de serviço para a contratação de empresa para execução de obra civil – cercamento em área institucional, na avenida Jamil Jorge Salomão e também para a pavimentação de ruas no Distrito de Arapuá. Anunciou ainda a pavimentação de ruas nos bairros Vila Nova, Alvorada e Vila Alegre, neste último, a ordem de serviço será assinada no bairro nos próximos dias. A empresa já foi contratada e os investimentos para todas as etapas de asfalto no bairro vai chegar na casa dos R$ 30 milhões.