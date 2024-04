Bairro Vila Alegre recebe obras de drenagem e pavimentação

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) realiza obras de drenagem e pavimentação no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. Uma das etapas do projeto é a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais em diversas ruas da região. Essa primeira fase contempla uma extensão total de 4.051,39 metros de asfalto e 4.898,90 metros de drenagem, incluindo calçadas com acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. O investimento total para essa etapa é de mais de R$ 15 milhões, proveniente da Caixa Econômica Federal e de recursos próprios do município.

Além disso, a quinta etapa do projeto concentra esforços na drenagem de águas pluviais no bairro Vila Alegre, incluindo a instalação de uma estação elevatória. Com uma área de drenagem subterrânea em tubos, totalizando 2.364,66 metros. O investimento para essa fase é de mais de R$ 8 milhões, proveniente de recursos próprios do município.

As outras etapas estão em fase de projeto e licitação, para que mais ruas do bairro sejam alcançadas melhorando a qualidade de vida dos moradores do local.

*Informações da assesoria da Prefeitura de Três Lagoas.