Baixas temperaturas causam aumento na procura por cafeterias em Três Lagoas

As baixas temperaturas deixam o clima perfeito para ficar em casa debaixo dos cobertores. Além disso, sempre há aquelas bebidas e comidas que combinam mais com o frio. Os três-lagoenses não estão acostumados com o frio, e quando ele chega, logo buscam fazer coisas que evitam no calor, como tomar bebidas quentes.

Desde sexta-feira (24), Três Lagoas está sob uma frente fria que fez as temperaturas caírem abaixo dos 20°C, algo incomum para muitos moradores da cidade. Com esse clima gelado, ficar em casa é um dos desejos da empresária Cristiane Marcelino, que já tem planos para aproveitar o frio. “Cama, cobertor, caldo e viajar, é o que eu gosto de fazer no frio. Atividade física também, por que no calor é bem mais difícil”.

A vendedora Elinéia Balta é uma daquelas pessoas que adoraria passar o tempo apenas debaixo dos cobertores. Já a contadora Giovana Marini prefere algo mais leve e tranquilo, como tomar bebidas quentes e descansar em casa. “Um cafezinho é muito bom, eu adoro. Assistir filme é mais propício no inverno”.

O frio tem dividido opiniões entre os três-lagoenses. Algumas pessoas adoram e aproveitam para fazer atividades que não costumam fazer no calor, como visitar cafeterias e provar bebidas quentes. É difícil apreciar essas bebidas no calor, mas com temperaturas abaixo dos 20°C, elas se tornam irresistíveis.

Para a gerente de uma cafeteria no centro da cidade, Vitória Ananias, o clima atual tem sido ótimo para os negócios. Ela notou que desde a última sexta-feira, as vendas dobraram, e as bebidas típicas de inverno têm sido as mais procuradas. “Estamos vendendo muito bem. Deu uma esfriada, as pessoas já procuram um chocolate quente. As vendas estão aumentando tanto na loja física quanto na on-line”.

No sábado (25), quando Três Lagoas registrou uma temperatura mínima de 16°C, o movimento foi ainda mais intenso, chegando a formar fila para entrar no estabelecimento. “Tivemos uma espera de fila, mas foi tranquilo e os clientes entenderam. O pico de vendas foi na parte da manhã e no fim da tarde. Foi bem movimentado, as vendas duplicaram”.

De acordo com o Climatempo, as temperaturas podem cair ainda mais nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29). A previsão indica que as mínimas podem chegar a 12°C hoje e 9°C amanhã, em Três Lagoas.

