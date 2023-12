Banda Cristo Redentor leva música instrumental aos bairros de Três Lagoas

Os três-lagoenses vão acordar ao som de música instrumental. A tradicional Banda Cristo Redentor lançou o projeto “Despertar com Música”, que vai levar música aos bairros de Três Lagoas. A apresentação do grupo vai acontecer durante as manhãs de domingo, por volta das 6h.

O repertório da banda é composto por canções populares festivas. O grupo possui 62 integrantes alunos de ambos os sexos, a partir de 11 anos. Os músicos utilizam instrumentos como trombone, trompete, clarinete, saxofone e flauta.

A primeira performance da banda aconteceu no dia 26 de novembro no bairro Jardim Brasília. O cronograma das próximas apresentações está sendo montado com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Assistência Social.

Em 2023, a banda fez 91 apresentações em Três Lagoas e região. As aulas são realizadas na sede da banda, localizada na rua Maria Guilhermina Esteves, nº 537, bairro Santa Terezinha.

Interessados em aprender a tocar instrumentos musicais podem se inscrever, gratuitamente.

