Bebê de 8 meses morre dormindo após ser amamentado no bairro Jardim Dourados

A morte de uma bebê de 8 meses, ocorrida na manhã de segunda-feira (19), está sendo investigada pela Polícia Civil, em Três Lagoas. O caso foi registrado após a irmã adolescente da criança encontrá-la sem vida no berço, no bairro Jardim Dourados, e chamar a mãe.

Por volta das 10h, a mãe acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegarem ao local, constataram que a bebê já não apresentava sinais vitais. Devido à presença de manchas na pele e na cabeça da criança, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para investigar o caso.

Segundo relato da mãe, ela amamentou a filha durante a madrugada, e ambas dormiram até a manhã. Quando a avó da bebê sugeriu que fosse verificada a necessidade de a criança ser amamentada novamente, a irmã foi até o berço e, ao retornar, questionou a mãe sobre o estado da bebê, que parecia estar em uma posição estranha. Ao conferir, a mãe percebeu que a filha estava sem vida.

A mãe informou aos policiais que a bebê havia nascido com problemas de saúde, precisando passar por procedimentos médicos, incluindo uma traqueostomia. Ela disse que as manchas na pele da criança eram resultado do longo período de internação e acamamento, que causou edemas em várias partes do corpo.

O corpo da bebê foi removido pela funerária de plantão para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passou por necropsia. A morte foi registrada como "a esclarecer", enquanto a Polícia Civil aguarda os laudos para determinar as causas exatas. Apesar de não descartar nenhuma hipótese, a polícia trabalha com a possibilidade de broncoaspiração ou complicações decorrentes dos problemas de saúde anteriores da bebê.