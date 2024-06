Bebê de nove meses precisa de ajuda para tratamento com Órtese

Com apenas nove meses de idade, o pequeno Joaquim Lopes já enfrenta um grande desafio. Ele foi diagnosticado com um problema grave de saúde e a família, que mora em uma pequena casa no bairro Jardim Primavera, em Três Lagoas, busca ajuda para o tratamento. A criança teve um torcicolo congênito durante a gestação e por isso usa uma Órtese para conter o crescimento anormal da cabeça.

A mãe de Joaquim, Josiane Lopes Teixeira, relatou que só descobriu o problema durante uma consulta de rotina com o filho. A Órtese que o menino usa é cara e a família não tem condições de arcar com os custos do tratamento. O pai de Joaquim é motorista de caminhão, mas está desempregado. A mãe é costureira, mas por conta do problema do filho não consegue atender a demanda.

O problema na formação craniana já esta afetando os movimentos naturais de Joaquim, além da deformidade, como um olho que ficou maior que outro. “Ele precisa usar a Órtese para ajudar a corrigir a simetria da cabeça. Ela custa o valor de R$ 10 mil e conseguimos R$ 5 mil por meio de rifas. Demos a entrada no tratamento e, agora, temos um prazo de 30 dias para quitar o restante do valor e continuar o tratamento com a Órtese”, explicou a Josiane.

A família já abriu uma ‘vaquinha solidária’ e está promovendo uma rifa. Quem puder ajudar é só anotar o PIX: (62) 9 9270-5222.

