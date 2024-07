Suspeito de invadir conveniência em Três Lagoas e fazer proprietária refém é preso em MT

Um suspeito de furtos e roubos, em Três Lagoas, foi preso novamente pela Polícia Civil, só que dessa vez, no estado de Mato Grosso. O homem identificado pelo nome de Eveilson de Jesus, de 34 anos, conhecido no meio policial como "Betão", é acusado de ter assaltado uma conveniência, na avenida Filinto Muller, em Três Lagoas, no início do mês de julho.

Na época, ele chegou a ser preso e confessado o assalto. Ele usou uma faca para ameaçar a vítima, de 41 anos, e durante a ação criminosa, ter aproveitado o momento de vulnerabilidade da mulher, já que estava amarrada, e ter aberto o zíper da calça, com intenção de violentá-la sexualmente.

O suspeito foi preso, apresentado à Justiça e liberado dias depois, para acompanhar ao processo em liberdade. Logoa após deixar a prisão, "Betão" fugiu da cidade.

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia, representou pela prisão preventiva do suspeito e solicitou que ele acompanhasse o processo criminal preso, devido a longa ficha criminal. O pedido foi acatado pela Justiça, que expediu o mandado de prisão.

Durante a investigação, a Polícia Civil recebeu informações de que Betão havia fugido da cidade e estaria no estado vizinho, Mato Grosso, se escondendo no município de Sapezal.

A Polícia Civil mati-grossense foi acionada e após aberto inquérito investigativo, Eveilson de Jesus foi localizado e preso. Ele tem passagens criminais por roubo majorado mediante grave ameaça, furto qualificado, apropriação de achado de coisa e outras duas por roubo majorado, na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), ocorrências registradas, em março de 2023.