Bicicletas motorizadas irregulares são apreendidas pela PM

A Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu 15 bicicletas adaptadas com motor a gasolina. Consideradas artesanais, essas bicicletas possuem artefatos que potencializam a velocidade e não atendem a legislação.

De acordo com Lauro Santana, tenente da PM, estas características indicam que a bicicleta está trafegando de forma irregular, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Essas bicicletas para poderem trafegar, precisam atender normas do Inmetro, bem como do Detran. Esses veículos não tem condições de serem registrados, por isso estão sendo conduzidos para o pátio do Detran por falta de registro e condições de trafegar na via”, explicou Santana.

As apreensões ocorreram durante operações conjuntas entre PM e Departamento Municipal de Trânsito, que foram intensificadas neste mês por conta da Semana Municipal de Trânsito.

Em Três Lagoas tem aumentado o número dessas bicicletas adaptadas com motor e, consequentemente, gerado muitas reclamações devido ao excesso de ruído gerado nas ruas, bem como de velocidade e falta de respeito às regras de trânsito.

De acordo com a Polícia Militar, as operações terão continuidade.