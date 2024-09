Bolsa feminina furtada é encontrada no bairro Santos Dumont

Uma bolsa feminina preta contendo itens pessoais foi encontrada na rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. A ocorrência foi registrada na terça-feira (10), na 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, formalizada no sistema Sigo. O local do achado fica próximo a uma conveniência na região. De acordo com o registro, a bolsa havia sido furtada da vítima por um ladrão.

Dentro da bolsa, havia um celular branco, documentos pessoais de uma residente da cidade, chaves e óculos. Há documento com o nome de Grazielle de Brito Santos e a polícia está em busca da proprietária dos itens. O caso segue em apuração para garantir que os itens sejam entregues à pessoa correta.