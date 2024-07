Bolsonaristas se dizem contrariados com decisão de Jair Bolsonaro em se aliar ao PSDB em MS

Igual nuvem

A política realmente é dinâmica e como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou. Essa frase cabe bem para o atual cenário político em Mato Grosso do Sul. Bolsonaristas diziam que não subiriam no mesmo palanque dos tucanos, e que essa aliança não se concretizaria em Mato Grosso do Sul. Nesta semana, a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro em apoiar a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB) caiu como um balde de água fria em alguns bolsonaristas, que não esperavam essa atitude do líder maior.

Continue Lendo...

Contrariados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar das manifestações contrárias dos “bolsonaristas raiz”, acostumados a seguir as orientações do ex-presidente Jair Bolsonaro, a aliança entre PL e PSDB está celada em Mato Grosso do Sul. Alguns bolsonaristas diziam que jamais o PL apoiaria os tucanos, que governam com apoio de partidos de esquerda. Alguns chegaram a postar vídeos do deputado Beto Pereira que criticou Bolsonaro e apoiou a candidatura de Simone Tebet à presidência da República na última eleição.

Articulação

Política é a arte de articular. E quem sabe muito bem fazer essa articulação é o ex-governador e presidente do diretório estadual do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Ele já demonstrou que política não é para amadores e nem radicais. Como já declarou por diversas vezes, política se faz com diálogo. Não é à toa que o PSDB foi o partido que mais cresceu no estado e tem o maior número de prefeitos.

Interesse maior

Segundo algumas lideranças ligadas à Bolsonaro, o ex-presidente deve ter seus motivos para decidir que PL e PSDB caminhem juntos nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul. Certamente, Bolsonaro busca o apoio do partido para as próximas eleições gerais.