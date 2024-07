Brinquedoteca da UFMS de Três Lagoas inicia funcionamento

Estão abertas as inscrições para filhos ou crianças, sob a guarda de estudantes, servidores e colaboradores terceirizados da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), participarem de atividades lúdicas e recreativas na Brinquedoteca da unidade de Três Lagoas. A ação é voltada a crianças de 5 a 10 anos de idade e a inscrição deve ser feita até o dia 20 de outubro no Sistema de Informação e Gestão de Projetos.

Esta é a primeira oferta no câmpus e as atividades iniciam no dia 31. A diretora da UFMS de Três Lagoas, Larissa da Silva Barcelos, reforça que "não é apenas um local de recreação, mas um verdadeiro refúgio de aprendizado, desenvolvimento e alegria para as crianças, filhas de nossos dedicados servidores, estudantes e colaboradores terceirizados. […] A ideia é criarmos um ambiente onde as crianças podem aprender através do brincar, o que é essencial para o seu desenvolvimento emocional, social e intelectual. A brinquedoteca, ainda, é um espaço que proporcionará aos nossos estudantes o aperfeiçoamento de suas habilidades técnico-científicas, além de ser um campo rico para o desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa”, informa.

Serão duas turmas com quatro crianças por período: uma às segundas e quartas-feiras e, outra, às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. As vagas serão destinadas na proporção de 50% para crianças filhos de estudantes; 30% para filhos de servidores; e 20% para filhos de colaboradores terceirizados da Universidade.

Entre os documentos necessários para inscrição estão: certidão de nascimento da criança ou documento de identidade ou da guarda legal; comprovante de matrícula na rede regular de ensino; comprovante de vacinação em dia; e documento de identificação do pai, mãe ou guardião responsável.

Os servidores ou colaboradores terceirizados em situação de vulnerabilidade socioeconômica que sejam cadastrados em programas do Governo Federal devem anexar a folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico), com até dois anos da data da entrevista. Já os estudantes deverão realizar o upload no perfil do estudante no Sistema Acadêmico de Graduação ou do Sistema de Gestão de Pós-Graduação.

Mais informações podem ser obtidas no edital na página do CPTL e também por meio do e-mail [email protected], com o assunto “Brinquedoteca – Cadastro 2024”.

*Informações da assessoria da UFMS.