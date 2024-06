'Café com Negócios' realizou 5ª edição do encontro nesta sexta-feira

O Grupo RCN de Comunicação e a Influx Escola de Idiomas realizaram, nesta sexta-feira (7), a 5ª edição do ‘Café com Negócios’, em Três Lagoas. O encontro contou com a presença de autoridades, lideranças e empresários da região.

No encontro, participantes compartilharam histórias de sucesso empreendedoras e os caminhos e estratégia utilizadas por eles na construção de negócios de sucesso. Além da também de destacarem os desafios e problemáticas enfrentadas em todo o processo empresarial.

Continue Lendo...

Veja na reportagem abaixo: