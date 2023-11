Calorão dá uma trégua, semana começa com temperaturas amenas em Três Lagoas

Calorão dá uma trégua e a semana começa com tempo nublado, mas não tem previsão de chuva, em Três Lagoas. A segunda-feira (20), será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

De acordo com a previsão emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta semana o tempo continua instável podendo ocorrer pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essas instabilidades ocorrem até a próxima quarta-feira (22), estas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliada a atuação de uma frente fria oceânica, explica a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 23°C, a máxima pode chegar aos 32°C.