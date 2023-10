Câmara deve abrir comissão para investigar quebra de decoro parlamentar

Prestigiou

Mesmo sendo do MDB, Eduardo Rocha, atual secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, e esposo da ministra do Planejamento, Simone Tebet, prestigiou a convenção estadual do PSDB, realizada no sábado passado em Campo Grande. Muito se questionou se Rocha seria o mais novo filiado do PSDB, embora licenciado do MDB, segue dizendo-se emedebista.

Definições

Continue Lendo...

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro e Cassiano Maia, também prestigiaram a convenção estadual do PSDB. Em Três Lagoas, Maia será o candidato do partido nas eleições do ano que vem. Em Campo Grande, segundo o governador Eduardo Riedel, o candidato a prefeito da capital será o deputado federal, Beto Pereira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comissão

Na sessão da próxima terça-feira, a Câmara Municipal de Três Lagoas deve abrir uma Comissão Processante para apurar possível quebra de decoro parlamentar contra a vereadora Sayuri Baez por agressão física contra o vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, líder do prefeito na Câmara. Tudo indica que, dentro de 35 dias, Sayuri deve perder o mandato. Quem deve assumir a vaga dela na Câmara será a empresária e arquiteta, Sandra Latta.