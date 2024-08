Campanha de Multivacinação rural começa neste sábado

Neste sábado (17), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia a campanha de multivacinação rural em Três Lagoas. Serão ofertados todos os imunizantes disponíveis no calendário do Ministério da Saúde, para todas as faixas etárias. Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também estará presente durante os dias da campanha, para ofertar a vacina antirrábica aos cães e gatos.

A campanha vai contar com sete pontos de imunização, sendo eles: Assentamento Pontal Faia, Bar Galpão, Conveniência Santo Antônio, Auto Posto JC e Batuíra, no dia 17 de agosto; Fazenda Periquitos, no dia 20; Escola Antônio Camargo, no dia 22; Distrito de Garcia, no dia 23; Distrito de Arapuá e Assentamento 20 de março, no dia 24.

