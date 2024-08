Campanha de Multivacinação Rural visa imunizar mais de 200 pessoas em Três Lagoas

Neste sábado (17), terá início a Campanha de Multivacinação 2024 na zona rural de Três Lagoas, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A ação, que faz parte do cronograma do Ministério da Saúde, visa levar as vacinas para desde as crianças até aos idosos, além dos gatos e cachorros.

A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, informa os pontos de vacinação. “Estaremos no Bar do Batuíra, no Bar do Galpão, que fica nos Ranchos do Maresias, e no Posto JC, além do Assentamento Pontal do Faia. Esses locais foram escolhidos por serem pontos de referência para a comunidade”.

Na região do Galpão e nos Ranchos do Maresias, a vacinação ocorrerá na manhã de sábado, começando às 8h e se estendendo até às 11h. No Bar do Batuíra, a vacinação será realizada à tarde, a partir das 13h, atendendo a um pedido da população local, que trabalha nas fazendas durante a manhã.

A campanha continua durante a semana na Escola da Fazenda Periquitos, onde há uma grande concentração de crianças, adolescentes e funcionários da fazenda. Na semana seguinte, a vacinação segue para a Escola Antônio Camargo, quase na divisa com o município de Inocência, mas ainda em Três Lagoas. Uma equipe da unidade de saúde de Arapuá também estará presente para auxiliar na vacinação.

A equipe do Arapuá aplicará a vacinação tanto para a região de Garcias quanto para a área de Arapuá, dada a familiaridade com esses territórios. Além disso, a equipe da Zoonoses partirá do município de Três Lagoas para realizar a vacinação. É essencial que a população da área rural esteja atenta às datas e horários divulgados. A adesão aos horários estabelecidos ajudará a evitar longas esperas e a minimizar o estresse para os animais durante o transporte.

A expectativa é de que, ao longo da semana de vacinação na zona rural, aproximadamente 200 pessoas sejam atendidas.

