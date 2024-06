Campanha de vacinação contra a pólio chega ao fim

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) encerrou a campanha anual de vacinação contra a poliomielite, que tem como público-alvo as crianças na faixa etária entre 1 e 5 anos de idade. Foram 19 dias de ações, entre 27 de maio e 14 de junho.

De acordo com a Central de Imunizações, a cobertura vacinal atingiu 37% durante o período de vacinação, e mais da metade das doses foram aplicadas em ações realizadas nos Centros de Educação Infantil (C.E.I.s). Apesar de ainda não ter atingido a meta, que é de 90%, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde, o resultado foi positivo, segundo a enfermeira responsável pelo órgão setor municipal de Imunizações, Fernanda Nery. “Essas ações fortalecem a nossa campanha de vacinação, que é coletiva. Nós tivemos uma resposta positiva dessa adesão nas unidades educacionais.”

Com o fim da campanha, a estratégia agora será voltada para a imunização de rotina, que ocorre com a aplicação das duas doses de reforço, apenas em crianças que completam 15 meses e 4 anos de idade. Até o final do ano, a SMS pretende atingir a meta nacional.

Fim da gotinha

A campanha marca o fim da vacina de “gotinha” que será substituída pelas doses injetáveis. A previsão é de que ela seja incorporada ao SUS no mês de setembro. (E.W.)