Candidatos a vereador de Três Lagoas enfrentam problemas além das urnas

Sem apoio

Os candidatos a vereador de Três Lagoas enfrentam vários desafios além da disputa nas urnas. Candidatos do PL e MDB também estão insatisfeitos com a falta de recursos do Fundo Eleitoral pelo diretório estadual. Alguns só permaneceram na corrida eleitoral para não prejudicar os colegas de partido, evidenciando o forte descontentamento com a falta de apoio financeiro.

Divisão

O candidato a prefeito de Três Lagoas pelo DC, Ruy Costa Neto, disse que, caso seja eleito, vai nomear o vereador e também o médico Paulo Veron como secretário de Saúde. A escolha reflete uma aliança inesperada, já que Veron chegou a cogitar disputar a prefeitura, mas teve sua candidatura barrada pelo PL. Veron se uniu a Costa e tenta transferir votos e obter influência no futuro e na área da saúde em Três Lagoas.

Campanha

Com a campanha eleitoral em sua reta final, a movimentação em Três Lagoas ainda se mostra tímida. Apesar do grande número de candidatos, a campanha até o momento tem sido tranquila, sem grandes eventos além de algumas carreatas recentes. A grande expectativa agora é saber se haverá uma renovação significativa na Câmara Municipal. A aparente calmaria pode esconder surpresas de última hora, com candidatos buscando atrair eleitores indecisos nessa reta final.