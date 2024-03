Carro atravessa preferencial e ciclista é atropelado no Santos Dumont

Um grave acidente envolvendo uma bicicleta elétrica, e um carro, foi registrado na tarde deste sábado (2), na rua Joaquim Martins, cruzamento com a rua José Carlos Queiroz, bairro Santos Dumont, região sul de Três Lagoas.

Por volta de 14h20 o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram chamados no local, para socorrer uma vítima de atropelamento.

A vitima tem 40 anos, e estava em uma bicicleta elétrica, pela rua Joaquim Martins (preferencial), no sentido centro. No cruzamentos com a rua José Carlos Queiroz, um Fiat Strada, atravessou o pare obrigado, colidindo contra o ciclista que bateu o rosto no para-brisa e lançado contra a sarjeta.

O Corpo de Bombeiros e o Samu, imobilizaram a vítima que estava bastante agitada e com fratura no rosto e o levaram para o Hospital Auxiliadora. A vítima estava consciente e desorientada, não precisando ser intubada no local.

Para nossa equipe de reportagem, o motorista do Fiat Strada, um homem de 39 anos, relatou que seguia pela rua José Carlos Queiroz, da rua Yamagut Kankit, para a avenida Clodoaldo Garcia, devido a rua José Carlos de Queiroz, ser preferencial, ele não teria percebido a placa de Parada Obrigatória, existente apenas naquele cruzamento. Segundo o motorista, ele não teria percebido que apenas o cruzamento com a rua Joaquim Martins, seria pare e atravessado e colidindo com a vítima.

A Polícia Militar foi chamada e o motorista ficou no local, aguardando a equipe do Pelotão de Trânsito. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Enquanto nossa equipe de reportagem acompanhava o resgate da vítima, transeuntes e moradores, reclamaram do fatos de todas as ruas que ligam a rua Yamagut Kankit, a avenida Clodoaldo Garcia, sempre terem sido preferenciais e de uns anos para cá, apenas a rua Joaquim Martins que um pouco a frente também tem o nome de Dióges Marques, ter se tornado preferencial, o causa uma confusão aos motoristas, ciclistas e pedestres.